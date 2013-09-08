Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime su Jelly Bean in Italia

08/09/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre al centro dei pensieri di tantissimi utenti, grazie anche alle ultime sull'arrivo di Android Jelly Bean in Italia. Nel corso degli ultimi giorni, più in particolare, la casa produttrice ha fatto sapere che appena vi saranno delle novità, verranno comunicate prontamente anche all'interno della pagina Facebook della divisione italiana. Insomma, un cambio di approccio, dopo la semplice constatazione della disponibilità già garantita in Italia per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance no brand. Non resta che attendere le prossime settimane, auspicando che già entro il mese di settembre si possa andare incontro ad una svolta sotto questo punto di vista, con la conclusione della telenovela riguardante l'aggiornamento Jelly Bean qui da noi.

