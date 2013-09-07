Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, tra note ufficiali e news sul prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

07/09/2013

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance costantemente protagonista di news e rumors, considerando il susseguirsi tra note ufficiali e indicazioni sul prezzo. In particolare, l'ultima settimana è stata caratterizzata da mancati rilasci ufficiali (anche in altri Paesi) per il Samsung Galaxy S Advance, mentre le note della casa produttrice non hanno fatto altro che aumentare lo scetticismo del pubblico. La divisione italiana, ad esempio, ha evidenziato che l'aggiornamento Jelly Bean è stato già rilasciato, ignorando però i bug segnalati dagli utenti, oltre al fatto che l'update risulta ancora non disponibile via OTA, per quanto concerne i modelli no brand. Quanto al prezzo applicato al device, la situazione sembra essersi stabilizzata da qualche giorno a questa parte attorno a quota 179 euro, almeno in Italia.

