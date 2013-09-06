Aggiornamento Galaxy S3, annuncio ufficiale su Android 4.3

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 finalmente ad una svolta, considerando che abbiamo avuto modo finalmente di imbatterci in un annuncio ufficiale su Android 4.3. In occasione della presentazione del Samsung Galaxy Note 3, che si è avuta due giorni fa a Berlino, la casa produttrice ha anche chiarito la situazione degli update per i principali modelli della gamma Galaxy. Il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy S4, più in particolare, avranno modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 durante il mese di ottobre, fermo restando che ad oggi non sono ancora ufficiali date precise sul rilascio del firmware in questione. Nessun accenno al Samsung Galaxy Note 2, per il quale non si sa se il progetto riguardante il passaggio intermedio ad Android Jelly Bean 4.2.2 sia stato accantonato definitivamente o meno.