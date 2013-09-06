Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, replica ufficiale della divisione italia

06/09/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance non ancora pronto al rilascio, ma in questi giorni abbiamo finalmente assistito ad una replica ufficiale della divisione italiana. Se da un lato il colosso coreano ha preannunciato l'uscita di Android 4.3 entro il mese di ottobre per alcuni top di gamma, come nel caso del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy S4, allo stesso tempo l'incertezza permane per altri smartphone, allo stesso tempo la questione è molto più incerta per altri modelli. In particolare, sembra essere proprio questo il caso del Samsung Galaxy S Advance, considerando che l'azienda si è limitata a far presente ad un utente che aveva chiesto informazioni in merito che l'update è già disponibile, con un chiaro riferimento al modello no brand. Peccato che manchi ancora la disponibilità dell'aggiornamento Jelly Bean via OTA, oltre alla questione dei vari bug.

