Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, principali differenze della scheda tecnica

[caption id="attachment_5565" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy Note 3[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3 è in questi giorni uno dei confronti più chiacchierati nel settore smartphone, dopo l'evento di due giorni fa che si è tenuto a Berlino. Nonostante il nuovo phablet richiami il design del primo smartphone, i bordi presentano comunque delle differenze, essendo leggermente meno curvi rispetto al dispositivo giunto sul mercato lo scorso mese di luglio. Per quanto concerne le principali differenze della scheda tecnica, invece, in questo caso è opportuno concentrarsi sul passaggio a ben 3 GB di memoria RAM per il Samsung Galaxy Note 3, senza dimenticare la possibilità di poter utilizzare la S Pen anche ad una distanza minima dallo schermo. Come per il Samsung Galaxy S4, poi, avremo modo di imbatterci sia nel processore quad-core Qualcomm Snapdragon 800, sia in quello Exynos 5 Octa.