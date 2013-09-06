Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, fissata l'uscita di Android 4.3

06/09/2013

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 finalmente arrivato all'appuntamento invocato dagli utenti, considerando che è stata fissata l'uscita di Android 4.3. Poco più di un giorno fa, più in particolare, la casa produttrice non si è limitata a presentare il nuovo Samsung Galaxy Note 3, ma ha dato finalmente delle indicazioni a tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 e di un Samsung Galaxy S4. Per entrambi, infatti, l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 è prevista durante il mese di ottobre, in ritardo rispetto alle aspettative da parte di chi ha acquistato l'ultimo top di gamma del brand coreano, ma quantomeno con un punto di riferimento nel tempo. Parlare di date è ancora frettoloso, ma la situazione si è comunque smossa in questi giorni.

