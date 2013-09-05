Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, spinta da Android 4.4
di Redazione
05/09/2013
[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 ancora senza una data ufficiale, considerando che Samsung non ha ancora chiarito la questione una volta per tutte. Nello specifico, una spinta al doppio salto, evitando in questo modo lo step intermedio rappresentato da Android Jelly Bean 4.2.2, potrebbe giungere nel corso delle prossime settimane direttamente da Android 4.4. Nello specifico, l'annuncio a sorpresa da parte del colosso di Mountain View potrebbe aprire nuovi scenari per tutti i top di gamma concepiti dal colosso coreano, compreso il Samsung Galaxy S3. In questo caso, infatti, alcuni device ad oggi "in sospeso" potrebbero trarre giovamento dal fatto che quelli più evoluti saranno già nell'ottica del nuovo firmware, con le porte che andrebbero inevitabilmente ad aprirsi per lo sbarco di Android 4.3.
