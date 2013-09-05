Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre risponde agli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

  [caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean continuamente protagonista di polemiche e lamentele, anche per le scarse comunicazioni ufficiali sull'argomento da parte dei diretti interessati. Nello specifico, è stato possibile notare in queste ore che l'operatore Tre ha finalmente deciso di rispondere agli utenti che hanno posto dei quesiti sull'argomento all'interno della sua pagina Facebook. Chi si aspettava una data di uscita per l'aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance, tuttavia, è destinato a restare deluso, considerando che la compagnia telefonica si è limitata ad affermare che eventuali comunicazioni ufficiali saranno rese disponibili per gli utenti all'interno della stessa pagina. Insomma, per ora nulla si muove attorno al colosso coreano e la situazione potrebbe restare tale ancora per alcune settimane.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, spinta da Android 4.4

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, link al download di I9505XXUDMGG per i Vodafone

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015