Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre risponde agli utenti

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean continuamente protagonista di polemiche e lamentele, anche per le scarse comunicazioni ufficiali sull'argomento da parte dei diretti interessati. Nello specifico, è stato possibile notare in queste ore che l'operatore Tre ha finalmente deciso di rispondere agli utenti che hanno posto dei quesiti sull'argomento all'interno della sua pagina Facebook. Chi si aspettava una data di uscita per l'aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance, tuttavia, è destinato a restare deluso, considerando che la compagnia telefonica si è limitata ad affermare che eventuali comunicazioni ufficiali saranno rese disponibili per gli utenti all'interno della stessa pagina. Insomma, per ora nulla si muove attorno al colosso coreano e la situazione potrebbe restare tale ancora per alcune settimane.