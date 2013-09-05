Aggiornamento Galaxy S4, link al download di I9505XXUDMGG per i Vodafone
di Redazione
05/09/2013
[caption id="attachment_5293" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto ad un nuovo momento importante, grazie alla disponibilità del link al download di I9505XXUDMGG per i Vodafone. Si tratta di un update che non dovrebbe garantire una rivoluzione nell'esperienza di utilizzo del Samsung Galaxy S4, ma che si rivelerà comunque utile per migliorare la questione modem e, di conseguenza, velocità e qualità della navigazione. In attesa della disponibilità via Odin del pacchetto software in questione, va ricordato che l'update può essere scaricato via OTA, ovvero direttamente attraverso il proprio smartphone, oppure via Kies. Nei prossimi giorni, come sempre avviene in questi casi, il colosso coreano dovrebbe mettere a disposizione l'update anche per gli utenti che sono in possesso delle altre versioni dello stesso Samsung Galaxy S4.
