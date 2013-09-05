Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, link al download di I9505XXUDMGG per i Vodafone

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5293" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto ad un nuovo momento importante, grazie alla disponibilità del link al download di I9505XXUDMGG per i Vodafone. Si tratta di un update che non dovrebbe garantire una rivoluzione nell'esperienza di utilizzo del Samsung Galaxy S4, ma che si rivelerà comunque utile per migliorare la questione modem e, di conseguenza, velocità e qualità della navigazione. In attesa della disponibilità via Odin del pacchetto software in questione, va ricordato che l'update può essere scaricato via OTA, ovvero direttamente attraverso il proprio smartphone, oppure via Kies. Nei prossimi giorni, come sempre avviene in questi casi, il colosso coreano dovrebbe mettere a disposizione l'update anche per gli utenti che sono in possesso delle altre versioni dello stesso Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre risponde agli utenti

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, nuovo approccio dell'azienda

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018