Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, nuovo approccio dell'azienda

04/09/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 ancora lontano, così come la verità sul possibile salto di Android Jelly Bean 4.2.2. E' quello che continua ad emergere in questi giorni dal web, considerando anche il nuovo approccio dell'azienda all'interno delle proprie pagine Facebook, dove da tempo si evitano feedback più o meno precisi per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3, ma anche in riferimento agli altri top di gamma. Insomma, la sensazione che nemmeno l'azienda sia certa delle strategie future a proposito del suo Samsung Galaxy S3, è forte come non mai e le recenti novità continuano ad andare in questa direzione. L'auspicio è che con settembre ormai iniziato, la telenovela possa finalmente giungere alla sua naturale conclusione, conoscendo tutto sul prossimo aggiornamento Jelly Bean.

