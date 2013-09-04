Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, finalmente una risposta ufficiale su Jelly Bean

04/09/2013

  [caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora fermo ai box, ma in queste ore ci si può soffermare quantomeno su una risposta ufficiale per Jelly Bean. In particolare, l'azienda ha utilizzato la pagina Facebook della divisione centrale per fornire un feedback ad un utente che ha chiesto la tempistica necessaria per portare finalmente a termine il processo che da troppi mesi si trascina. Ebbene, l'approccio da parte del colosso coreano è stato come sempre piuttosto vago, considerando che l'azienda si è limitata a far presente che il rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2 è partito in Polonia per il Samsung Galaxy S3 e che solo in un secondo momento sarà reso disponibile anche per altri device, come nel caso del Samsung Galaxy S Advance, oltre ad una lunga lista di tablet.

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3, nuovo approccio dell'azienda

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, tempi ancora lunghi

