Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, tempi ancora lunghi
di Redazione
04/09/2013
[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 ancora tutto da definire, con i tempi del colosso coreano che sembrano essere ancora lunghi. La settimana in corso, più in particolare, non si è certo aperta nel modo in cui speravano gli utenti che in questi mesi si sono portati a casa il dispositivo, considerando che Samsung Mobile ha rilasciato un feedback all'interno della propria pagina Facebook. Nello specifico, l'azienda ha fatto sapere ad un utente che ha chiesto informazioni sulla tempistica necessaria per toccare con mano l'aggiornamento Android 4.3 che al momento è possibile semplicemente consultare la pagina in cui sono collocati i download dei firmware ufficiali resi disponibili da Samsung, senza rilasciare ulteriori dettagli sulla chiusure di questo processo per il Samsung Galaxy S4.
