Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, quante possibilità nel 2013

[caption id="attachment_1322" align="aligncenter" width="516"] Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 costantemente protagonista di voci contrastanti, in merito alla possibilità di averlo entro il 2013. In particolare, abbiamo già riportato i feedback positivi da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Plus, ma, allo stesso tempo, anche questa settimana non si è aperta nel migliore dei modi per chi dispone di un Samsung Galaxy S2. La divisione centrale del colosso coreano, infatti, continua a non fornire feedback (nemmeno vaghi) a tutti quelli che chiedono informazioni sull'aggiornamento Jelly Bean e sui tempi necessari per fare uno step di questo tipo. Insomma, gli indizi riguardanti anche smartphone più evoluti del Samsung Galaxy S2, lasciano pensare che difficilmente si farà questo passo entro la fine del 2013.