Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco la situazione in Italia di Android Jelly Bean
di Redazione
03/09/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di un inizio di settembre povero di novità, per quanto concerne la situazione di Android Jelly Bean. Nello specifico, in queste ore è stato possibile notare due aspetti poco incoraggianti, per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che da tempo attendono novità sul discusso update. Da un lato, infatti, anche la divisione centrale della casa produttrice persevera nel non fornire feedback agli utenti, a proposito dei tempi di uscita dell'aggiornamento Jelly Bean, mentre dalla pagina dei download di Samsung, da tempo non si assiste ad un rilascio per lo stesso Samsung Galaxy S Advance, anche nei Paesi meno strategici per il brand coreano. Quale sarà la prossima mossa da parte della casa produttrice?
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, quante possibilità nel 2013
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la nuova situazione in Italia
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015