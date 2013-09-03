Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco la situazione in Italia di Android Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

03/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di un inizio di settembre povero di novità, per quanto concerne la situazione di Android Jelly Bean. Nello specifico, in queste ore è stato possibile notare due aspetti poco incoraggianti, per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che da tempo attendono novità sul discusso update. Da un lato, infatti, anche la divisione centrale della casa produttrice persevera nel non fornire feedback agli utenti, a proposito dei tempi di uscita dell'aggiornamento Jelly Bean, mentre dalla pagina dei download di Samsung, da tempo non si assiste ad un rilascio per lo stesso Samsung Galaxy S Advance, anche nei Paesi meno strategici per il brand coreano. Quale sarà la prossima mossa da parte della casa produttrice?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, quante possibilità nel 2013

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la nuova situazione in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015