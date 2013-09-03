Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco la situazione in Italia di Android Jelly Bean

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di un inizio di settembre povero di novità, per quanto concerne la situazione di Android Jelly Bean. Nello specifico, in queste ore è stato possibile notare due aspetti poco incoraggianti, per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che da tempo attendono novità sul discusso update. Da un lato, infatti, anche la divisione centrale della casa produttrice persevera nel non fornire feedback agli utenti, a proposito dei tempi di uscita dell'aggiornamento Jelly Bean, mentre dalla pagina dei download di Samsung, da tempo non si assiste ad un rilascio per lo stesso Samsung Galaxy S Advance, anche nei Paesi meno strategici per il brand coreano. Quale sarà la prossima mossa da parte della casa produttrice?