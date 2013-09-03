Caricamento...

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la nuova situazione in Italia

03/09/2013

[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso reduce da un mese non particolarmente ricco di novità, ma va comunque monitorata la nuova situazione in Italia. In primo luogo, è necessario evidenziare che è stato confermato il trend che vede sempre più spesso il Samsung Galaxy S4 disponibile in Rete ad un prezzo inferiore ai 500 euro, con un costo per gli utenti che si è abbassato molto più più fretta di quanto potesse essere lecito sperare. Diverse piattaforme, più in particolare, consentono ormai l'acquisto del device con una spesa pari a 490 euro circa, ma con l'imminente presentazione del Samsung Galaxy Note 3, non è da escludere che il valore possa calare ulteriormente per tutti coloro che ancora non si sono portati a casa il Samsung Galaxy S4.

