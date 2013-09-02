Aggiornamento Galaxy S Advance, prospettive per settembre

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance continuamente al centro di indiscrezioni in questi giorni, ma al momento le prospettive per settembre non sono rosee. Inaspettato, infatti, il silenzio che ha accompagnato la casa produttrice in questi giorni e per tutto il mese di agosto, a testimonianza del fatto che la situazione relativa al Samsung Galaxy S Advance è ancora tutta da decifrare. Non è un caso che il processo di diffusione dell'aggiornamento Jelly Bean rischia di andare incontro a notevoli rallentamenti anche questo mese, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dove in genere dobbiamo attendere un po' prima di andare incontro ad un importante update. Quale sarà il destino del Samsung Galaxy S Advance brandizzato Tim, Wind e Tre qui in Italia, relativamente ad Android Jelly Bean?