Samsung Galaxy S4, prezzo e caratteristiche del Mophie Juice Pack

02/09/2013

Mophie Juice Pack Il Samsung Galaxy S4 può finalmente contare su una maggiore durata della batteria, grazie all’arrivo sul mercato del cosiddetto Mophie Juice Pack. Si tratta di un dispositivo da collegare allo smartphone, tramite un apposito cavo USB, con il quale il target in questione potrà sfruttare una batteria pari a 2300 mAh. Il suo costo è invece pari a 99,95 dollari, ma è probabile che la cosa non rappresenti un problema per coloro che hanno registrato un calo delle performance, in seguito ad alcuni aggiornamenti software che l’azienda ha messo a disposizione degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S4. La cover è disponibile in più colorazioni, mentre la sua funzione dovrebbe essere anche quella di proteggere il Samsung Galaxy S4 dagli urti.
