Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, ancora qualche settimana di attesa

01/09/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 destinato ad andare incontro ancora a qualche settimana di attesa. In questi giorni, infatti, il colosso coreano ha reso ufficiale l'appuntamento di inizio settembre, per quanto concerne la presentazione del tanto atteso Samsung Galaxy Note 3, il cui lancio sul mercato potrebbe avere delle conseguenze anche per altri dispositivi. Chiaro, in questo caso, il riferimento al Samsung Galaxy S3 e al Samsung Galaxy Note 2, che potrebbero vedere negati alcuni aggiornamenti ufficiali a stretto giro, per non oscurare proprio il nuovo device pronto ad essere commercializzato dal colosso coreano. Solo supposizioni per ora, ma la prospettiva di vedere slittare ancora una volta l'appuntamento per l'aggiornamento Jelly Bean del Samsung Galaxy S3 è come non mai realistica.

