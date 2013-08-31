Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, I9070XXLQG conviene?
di Redazione
31/08/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean anche in queste ore al centro di indicazioni contrastanti, in riferimento a I9070XXLQG. Il firmware in questione, infatti, ha soddisfatto alcuni utenti che hanno deciso di testarlo immediatamente, subito dopo il suo rilascio, mentre ha sollevato diverse perplessità in altri casi, con bug persistenti rispetto a quanto lamentato dagli utenti nel corso degli ultimi mesi. Il riferimento, in quest'ultimo caso, è soprattutto alla questione della fluidità del modello, senza dimenticare l'impossibilità di utilizzare la sveglia e, ovviamente, le questioni inerenti la durata della batteria. Insomma, pare che siamo ancora distanti da una versione definitiva di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, in grado di soddisfare tutti gli utenti in possesso del device.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, ancora qualche settimana di attesa
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015