Aggiornamento Galaxy S3, rimandata a settembre la decisione su Android Jelly Bean 4.2.2

Samsung Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3 sempre al centro di rumors in questi giorni, ma potrebbe essere stata rimandata a settembre la decisione su Android Jelly Bean 4.2.2. Pare scontato, a questo punto, che la casa coreana abbia volutamente rimandato al prossimo mese ogni decisione su questa particolare questione, considerando che non sono ancora del tutto tramontate le quotazioni di un possibile doppio salto ad Android 4.3. Resta da capire quali sarebbero i tempi per uno step di questo tipo, anche perché si rischierebbe di lasciare il Samsung Galaxy S3 troppo a lungo senza un update della versione ufficiale del sistema operativo. In molti, attraverso i social network, hanno chiesto informazioni al colosso coreano, ma per ora non è lecito conoscere quelle che sono le reali intenzioni da parte della casa produttrice.