Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco la situazione di Android Jelly Bean

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance incapace di regalare novità interessanti, durante il mese di agosto, a proposito della discussa situazione di Android Jelly Bean. Nello specifico, è opinione comune a molti addetti ai lavori che la questione potrebbe risultare bloccata ancora a lungo, considerando che il ritardo accumulato può essere spiegato solo attraverso una rivoluzione senza precedenti per l'update in questione. In molti, infatti, hanno lamentato dei bug più o meno pesanti, in occasione di un primo rilascio dell'aggiornamento Jelly Bean, al punto da lasciare immaginare l'arrivo (presto o tardi) di una patch che possa risolvere le varie problematiche emerse ultimamente. Insomma, una questione ancora tutta da definire, che certo non lascia tranquilli gli utenti che hanno deciso di dare fiducia al Samsung Galaxy S Advance.