Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean: operatori vaghi

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean sempre al centro delle critiche e delle lamentele da parte degli utenti. E' noto, infatti, che l'appuntamento con il tanto discusso update era in programma in un primo momento durante il mese di febbraio, salvo poi andare incontro ad una serie di ritardi, soprattutto per quanto concerne diverse versioni brandizzate dello smartphone. Il riferimento è ai modelli Tim (aggiornamento Jelly Bean disponibile solo per i modelli dotati di modulo NFC), senza dimenticare gli operatori Tre e Wind, sempre più vaghi sotto questo particolare punto di vista. Ad oggi, infatti, le tre compagnie telefoniche ancora non sono in grado di fissare un appuntamento sotto questo punto di vista, accentuando il malessere da parte del target in questione, in possesso di un Samsung Galaxy S Advance.