Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, nuovo motivo di malumore per gli utenti

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 vede emergere nel corso degli ultimi giorni un nuovo motivo di malumore per gli utenti. Il riferimento, in questo caso, è all'annuncio relativo al non lontano arrivo del sistema operativo Android 4.3 per un device ritenuto della medesima fascia dello stesso Samsung Galaxy S3, vale a dire il cosiddetto HTC One. Con quest'ultimo, infatti, l'appuntamento dovrebbe essere fissato nel corso del mese di settembre, battendo sul tempo tutti i device concorrenti. Se pensiamo che un modello di prima categoria, come appunto il Samsung Galaxy S3, ad oggi non ha ancora notizie su Android Jelly Bean 4.2.2, appaiono piuttosto chiari i motivi di risentimento per il target in questione, assolutamente all'oscuro su Android 4.3 e sugli step intermedi che sono in programma.