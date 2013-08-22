Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, nuovo motivo di malumore per gli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

22/08/2013

[caption id="attachment_3662" align="aligncenter" width="277"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 vede emergere nel corso degli ultimi giorni un nuovo motivo di malumore per gli utenti. Il riferimento, in questo caso, è all'annuncio relativo al non lontano arrivo del sistema operativo Android 4.3 per un device ritenuto della medesima fascia dello stesso Samsung Galaxy S3, vale a dire il cosiddetto HTC One. Con quest'ultimo, infatti, l'appuntamento dovrebbe essere fissato nel corso del mese di settembre, battendo sul tempo tutti i device concorrenti. Se pensiamo che un modello di prima categoria, come appunto il Samsung Galaxy S3, ad oggi non ha ancora notizie su Android Jelly Bean 4.2.2, appaiono piuttosto chiari i motivi di risentimento per il target in questione, assolutamente all'oscuro su Android 4.3 e sugli step intermedi che sono in programma.

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean: operatori vaghi

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, ancora conseguenze sul prezzo

Redazione Avatar

Redazione

