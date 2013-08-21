Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, ancora conseguenze sul prezzo
di Redazione
21/08/2013
[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, considerando che in questi giorni non si registrano rilasci e, inevitabilmente, abbiamo ancora conseguenze sul prezzo. Sul web, infatti, è stato possibile notare che sono apparse delle offerte molto interessanti per coloro che ancora non hanno portato a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S Advance, come nel caso del sito bow.it. Nella fattispecie, più in particolare, il device è apparso al prezzo di 169 euro, per quello che si può considerare il miglior rapporto tra qualità a prezzo, da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Insomma, semmai ce ne fosse bisogno, siamo al cospetto di un nuovo segnale riguardante il fatto che difficilmente il Samsung Galaxy S Advance riceverà Android Jelly Bean durante il mese di agosto.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, nuovo motivo di malumore per gli utenti
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, news da Samsung Mobile
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015