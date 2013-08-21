Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, ancora conseguenze sul prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

21/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, considerando che in questi giorni non si registrano rilasci e, inevitabilmente, abbiamo ancora conseguenze sul prezzo. Sul web, infatti, è stato possibile notare che sono apparse delle offerte molto interessanti per coloro che ancora non hanno portato a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S Advance, come nel caso del sito bow.it. Nella fattispecie, più in particolare, il device è apparso al prezzo di 169 euro, per quello che si può considerare il miglior rapporto tra qualità a prezzo, da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Insomma, semmai ce ne fosse bisogno, siamo al cospetto di un nuovo segnale riguardante il fatto che difficilmente il Samsung Galaxy S Advance riceverà Android Jelly Bean durante il mese di agosto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, nuovo motivo di malumore per gli utenti

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, news da Samsung Mobile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015