Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, ancora conseguenze sul prezzo

Aggiornamento Galaxy S Advance

Aggiornamento Galaxy S Advance fermo, considerando che in questi giorni non si registrano rilasci e, inevitabilmente, abbiamo ancora conseguenze sul prezzo. Sul web, infatti, è stato possibile notare che sono apparse delle offerte molto interessanti per coloro che ancora non hanno portato a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S Advance, come nel caso del sito bow.it. Nella fattispecie, più in particolare, il device è apparso al prezzo di 169 euro, per quello che si può considerare il miglior rapporto tra qualità a prezzo, da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Insomma, semmai ce ne fosse bisogno, siamo al cospetto di un nuovo segnale riguardante il fatto che difficilmente il Samsung Galaxy S Advance riceverà Android Jelly Bean durante il mese di agosto.