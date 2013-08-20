Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, news da Samsung Mobile

20/08/2013

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 sempre al centro delle preoccupazioni da parte degli utenti, con le news provenienti da Samsung Mobile. In particolare, la divisione centrale della casa produttrice ha ribadito ancora una volta che non sono stati ancora stabiliti i device che avranno modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, lasciando in questo modo ancora aperti i giochi riguardanti il possibile sbarco sul modello di un update intermedio. Insomma, le quotazioni di Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3 sono ancora apprezzabili, a differenza di quanto riportato di recente da una fonte come l'operatore Deutsche Telekom. Solo nelle prossime settimane, pertanto, si potranno conoscere più dettagliatamente i piani per il Samsung Galaxy S3 ed il suo aggiornamento Jelly Bean.

