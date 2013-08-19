Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, altro punto della situazione

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean sempre alla ricerca di una svolta, rendendo necessario un altro punto della situazione. Nello specifico, fa riflettere in questi giorni il fatto che la casa produttrice, attraverso la propria divisione centrale, abbia deciso di non fornire un feedback agli utenti che chiedevano informazioni all'interno della pagina Facebook, a differenza di quanto avvenuto in passato. Un segnale di profonda incertezza, attorno al tanto discusso aggiornamento Jelly Bean per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che ancora attendono di toccare con mano la prima release dell'update in questione. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per poter affermare che nemmeno durante il mese di agosto il Samsung Galaxy S Advance farà questo step.