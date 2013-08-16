Caricamento...

Samsung Galaxy S4, prezzo basso su Groupon: dettagli dell'offerta

16/08/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 ad un prezzo basso sul sito di Groupon, considerando che in queste ore sono emersi i dettagli di una nuova offerta da parte della popolare piattaforma che, come sempre avviene in questi casi, va analizzata sotto ogni punto di vista per evitare le solite brutte sorprese che tendono a celarsi dietro ad un low cost su internet. In particolare, se è vero da un lato che lo smartphone viene proposto all'interessante prezzo di 479 euro, è altrettanto verso che l'offerta è caratterizzata da un Samsung Galaxy S4 acquistabile con garanzia europea e non italiana. Allo stesso tempo, i potenziali acquirenti devono tenere a mente il fatto che le spedizioni del modello partiranno solo dal ventesimo giorno successivo alla chiusura della promozione.

