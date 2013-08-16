Aggiornamento Galaxy S3, novità sul download di Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di indiscrezioni non soltanto per Android Jelly Bean 4.2.2, ma anche per le recenti novità sul download di Android 4.3. Una svolta, sotto questo punto di vista, è giunta in queste ore dalla cosiddetta CyanogenMod 10.2, che ha visto rilasciate le prime nighlty basate proprio sul sistema operativo Android 4.3 per una serie di device Galaxy. Tra questi, come si può immaginare, non poteva certo mancare il Samsung Galaxy S3, che finalmente può testare le potenzialità del suddetto update, in attesa che la casa produttrice faccia una volta per tutte chiarezza sul prossimo aggiornamento ufficiale che sarà reso disponibile per lo smartphone. Tutti coloro che sono impazienti di provare questa interessante novità per il Samsung Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina.