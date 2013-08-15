Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, indicazioni contrastanti

Redazione Avatar

di Redazione

15/08/2013

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di indicazioni contrastanti nel corso degli ultimi giorni, in riferimento alla lunga telenovela di Android Jelly Bean. Da un lato, infatti, è possibile mettere in evidenza il fatto che la casa produttrice ha messo a disposizione degli utenti altri due update nel corso di questa settimana, uno in Grecia, l'altro a Cipro. Allo stesso tempo, però, il Samsung Galaxy S Advance vede ancora una situazione tutta da definire in Italia, dove diverse varianti del prodotto (in primis quella brandizzata Tim, senza modulo NFC), non hanno ancora avuto modo di toccare con mano i suoi plus. Ebbene, anche in queste ore l'azienda ha fatto sapere che non vi sono comunicazioni ufficiali da diramare, lasciando tutti quelli che attendono l'aggiornamento Jelly Bean nella più totale incertezza.

