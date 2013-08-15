Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, altra proposta per Android Jelly Bean 4.2.2

15/08/2013

Aggiornamento Galaxy S2 al centro di continui movimenti, per quanto concerne lo sviluppo di ROM basate sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Nella giornata di ieri, più in particolare, ci siamo soffermati sul fatto che il Samsung Galaxy S3 ha avuto modo di imbattersi nella build 8 della SlimBean, basata proprio sul suddetto firmware, mentre ora si può dare per certo il medesimo trattamento anche per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2. Come emerso in quest'articolo, più in particolare, è possibile porre l'accento sul fatto che questa nuova alternativa per l'aggiornamento Jelly Bean consente, tra le altre cose, di mettersi alle spalle una serie di bug, con la prospettiva di andare incontro ad un Samsung Galaxy S2 nettamente più performante rispetto alle nostre abitudini

