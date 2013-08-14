Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, altra comunicazione di Samsung Italia

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean protagonista di un'altra comunicazione da parte di Samsung Italia, anche se non nella direzione sperata dagli utenti. In risposta ad un utente che ha chiesto maggiori informazioni sulle problematiche occorse al proprio Samsung Galaxy S Advance no brand, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, infatti, la casa produttrice ha deciso di giocarsi una nuova carta. Contrariamente alle proprie abitudini, il portavoce del brand ha invitato lo stesso utente a condividere la propria esperienza all'interno del forum che Samsung ha messo a disposizione dei propri utenti, sfruttando un canale alternativo per trovare una potenziale soluzione alle problematiche. Nel dettaglio, gli utenti che vogliono accedere alla community ufficiale della casa produttrice per condividere le problematiche sul Samsung Galaxy S Advance, possono sfruttare questo link.