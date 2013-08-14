Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, l'alternativa della SlimBean build 8

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 incerto come non mai, ma in questi giorni è possibile soffermarsi sulla build 8 della SlimBean ROM. Si tratta di una delle migliori alternative non ufficiali possibili, per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 in questi mesi e che, allo stesso tempo, non ne possono più di essere in bilico tra la suddetta versione del firmware e Android 4.3. La build 8, anche se non introduce feature rivoluzionarie, è essenziale per mettere la parola fine ad alcuni bug e per migliorare ulteriormente le performance del Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.2.2 a bordo. Gli utenti che vogliono saperne di più su questa alternativa, nell'ottica dell'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3, possono accedere a questa pagina.