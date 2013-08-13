Aggiornamento Galaxy S Advance, segnali incoraggianti dal Jelly Bean argentino

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di poche novità incoraggianti, anche se in questi giorni giungono segnali incoraggianti dal Jelly Bean argentino. Nello specifico, i primi utenti che hanno avuto modo di testare l'update in questione per il Samsung Galaxy S Advance, affermano che non si ripetono tutti i bug che sono stati riscontrati in queste settimane con l'update per il modello no brand in commercio in Italia. La notizia, in qualche modo, sorprende addetti ai lavori e utenti, in considerazione del fatto che l'aggiornamento Jelly Bean diffuso in Argentina ha la medesima date build del firmware italiano. Come noto, tuttavia, delle distinzioni in termini di performance sono sempre possibili e il trend potrebbe essere quantomeno incoraggiante per il futuro, in vista di ulteriori update.