Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, dettagli su I9505XXUBMGA

Redazione Avatar

di Redazione

13/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 disponibile da qualche giorno in Germania, al punto che ci si può già soffermare sui dettagli del firmware I9505XXUBMGA. Si tratta di uno dei primi update che è apparso in giro in questo primo scorcio del mese di agosto e che, basato ancora su Android Jelly Bean 4.2.2, dovrebbe migliorare ulteriormente l'esperienza di utilizzo del proprio Samsung Galaxy S4. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, i primi commenti rilasciati dagli utenti che hanno avuto modo di testare l'update in questione, evidenziano che il colosso coreano non ha messo a disposizione degli utenti nuove feature, ma in compenso dovrebbero essere stati risolti alcuni bug, al punto da migliorare in modo significativo la stabilità e la velocità del proprio Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, segnali incoraggianti dal Jelly Bean argentino

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, Samsung alimenta le incertezze su Android 4.3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018