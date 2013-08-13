Aggiornamento Galaxy S4, dettagli su I9505XXUBMGA

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 disponibile da qualche giorno in Germania, al punto che ci si può già soffermare sui dettagli del firmware I9505XXUBMGA. Si tratta di uno dei primi update che è apparso in giro in questo primo scorcio del mese di agosto e che, basato ancora su Android Jelly Bean 4.2.2, dovrebbe migliorare ulteriormente l'esperienza di utilizzo del proprio Samsung Galaxy S4. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, i primi commenti rilasciati dagli utenti che hanno avuto modo di testare l'update in questione, evidenziano che il colosso coreano non ha messo a disposizione degli utenti nuove feature, ma in compenso dovrebbero essere stati risolti alcuni bug, al punto da migliorare in modo significativo la stabilità e la velocità del proprio Samsung Galaxy S4.