Aggiornamento Galaxy S3, Samsung alimenta le incertezze su Android 4.3

Samsung Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3 al centro come sempre sempre di speculazioni, complice il fatto che Samsung alimenta di giorno in giorno le incertezze su Android 4.3. Non è un caso che, nel corso delle ultime ore, è stato possibile imbattersi in una presa di posizione da parte del colosso coreano, secondo cui l'azienda al momento sta valutando solo i dispositivi che avranno modo di toccare ricevere Android Jelly Bean 4.2.2, senza alcuna menzione al tanto discusso salto dello stesso Samsung Galaxy S3. Insomma, al dì là delle voci che giungono dalla Germania e dai vari operatori, pare che il brand coreano non ha ancora preso decisioni definitive sotto questo punto di vista, rendendo affrettate le conclusioni sul prossimo aggiornamento Jelly Bean al quale andremo incontro con il Samsung Galaxy S3.