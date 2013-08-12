Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, le ultime novità
di Redazione
12/08/2013
[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora reduce da una settimana avara di novità, per tutti coloro che attendono informazioni su Android Jelly Bean. Nello specifico, si può sottolineare che da qualche giorno a questa parte è stato possibile andare incontro solo ad un rilascio ancora una volta in Argentina, per il terzo update che è emerso nel Paese nel giro di dieci giorni. Quanto all’Italia, ancora nulla di nuovo, se non i soliti feedback da parte degli operatori, che affermano di non avere notizie in merito e lasciano intendere che per un po’ difficilmente andremo incontro ad interessanti novità sotto questo punto di vista. Diminuiscono, dunque, le probabilità di andare incontro ad un aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance ad agosto.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3, Samsung alimenta le incertezze su Android 4.3
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2, altro rilascio che fa sperare
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015