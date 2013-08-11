Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2, altro rilascio che fa sperare

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2 protagonista in queste ore di un altro rilascio che, per forza di cose, fa ben sperare gli utenti. Nello specifico, è stato possibile notare durante questo fine settimana che uno dispositivo del calibro del Samsung Galaxy Grand Duos ha ricevuto proprio l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2, con una serie di effetti che vanno attentamente valutati. In questo particolare contesto, infatti, è possibile tenere a mente il fatto che lo smartphone ha una scheda tecnica simile a quella del Samsung Galaxy S2, con la prospettiva di fare questo step anche con quest'ultimo modello nelle prossime settimane. Insomma, come avvenuto una settimana fa con il Samsung Galaxy S2 Plus, un'altra buona ragione per sperare nell'aggiornamento Jelly Bean ad Android 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2.