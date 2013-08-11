Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tre prende ancora tempo

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean anche oggi al centro di un intervento ufficiale, considerano che l'operatore Tre ha fornito un feedback su Twitter. In particolare, come sempre più spesso sta avvenendo negli ultimi tempi, la compagnia telefonica ha deciso di prendere ancora tempo sulla questione, lasciando intendere che non vi sono ancora informazioni sul tema, per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance. Insomma, nemmeno il periodo estivo ha portato un po' di chiarezza su questa faccenda, con l'aggiornamento Jelly Bean che continua a non avere una data di uscita nel nostro Paese, per quanto concerne operatori come Tre e Tim. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice, in attesa che la situazione si sblocchi in via definitiva.