Aggiornamento Galaxy S2 ad Android 4.2.2, ulteriori motivi di incertezza

Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 in grado di far emergere ulteriori motivi di incertezza nel corso delle ultime ore. Il Samsung Galaxy S3, che dovrebbe essere molto più avanti in questo particolare percorso evolutivo, ha da poco ricevuto un ulteriore update, anche se si tratta semplicemente di un aggiornamento minore, basato ancora una volta su Android Jelly Bean 4.1.2. In particolare, lo scenario che si è venuto a creare ha indotto addetti ai lavori e utenti a pensare che, qualora il Samsung Galaxy S2 dovesse smentire quanto riportato giorni fa da connect.de, secondo cui il modello non avrebbe mai ricevuto l'aggiornamento Jelly Bean in questione per motivi di incompatibilità, nella migliore delle ipotesi i tempi di attesa per il target in questione sarebbero molto lunghi.