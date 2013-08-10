Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, disponibile un nuovo download

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean al centro, di tanto in tanto, di alcune novità, essendo disponibile un nuovo download in questi giorni. In particolare, da qualche ora a questa parte è possibile imbattersi in un nuovo firmware, apparso ancora una volta in Argentina, con la possibilità di testare ulteriormente l'update per il Samsung Galaxy S Advance, che abbiamo avuto modo di ammirare in Italia, per i device no brand, essendo uguali le due date build. Gli utenti che intendono effettuare il download di questo nuovo aggiornamento Jelly Bean via Odin per il Samsung Galaxy S Advance, possono comunque collegarsi a questa pagina, scoprendo se sono stati fatti dei passi in avanti, rispetto al firmware che abbiamo imparato a conoscere in Italia in queste settimana.