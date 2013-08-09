Aggiornamento Galaxy S3 direttamente ad Android 4.3: nuova conferma ufficiale

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 direttamente ad Android 4.3? La notizia è tornata improvvisamente di moda, in seguito a quanto emerso in questi giorni, attraverso un post reso pubblico da un dipendente di Deutsche Telekom, il quale ha fatto sapere che dovrebbe essere questo lo schema seguito dalla casa produttrice, almeno per questa variante brandizzata del dispositivo. Insomma, la questione riguardante il Samsung Galaxy S3, almeno per ora, va limitata alla suddetta versione, ma è chiaro che si tratta di un segnale ufficioso che sta portando e che porterà molti a riflettere sulle probabili scelte strategiche del colosso coreano durante le prossime settimane. Non è un caso che la divisione italiana abbia deciso di non sbilanciarsi ancora sulla questione, rendendo comunque incerta la questione relativa al Samsung Galaxy S3.