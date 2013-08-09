Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, confermato il ritardo via OTA

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean vede confermato il ritardo per il rilascio nella modalità preferita dagli utenti, vale a dire via OTA. In questi giorni, infatti, Google ha confermato che i principali device che sono dotati del sistema operativo Android, hanno modo di fare questo step solo nel momento in cui si hanno sufficienti garanzie sulla tenuta degli stessi dispositivi, considerando anche la delicatezza di alcuni rilasci. Appare chiaro e scontato, in un contesto di questo tipo, il riferimento anche e soprattutto al Samsung Galaxy S Advance, che ha ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean via Kies e via Odin in Italia, per quanto concerne la versione no brand, senza avere modo di fare il medesimo percorso via OTA. A quanto pare, dunque, i tempi sono ancora piuttosto lunghi.