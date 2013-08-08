Aggiornamento Galaxy S3, il paradosso di Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 anche in questi giorni al centro di considerazioni interessanti, per una sorta di paradosso su Android Jelly Bean 4.2.2. Come molti sanno, infatti, SamMobile aveva annunciato nei mesi scorsi un primi slittamento per il rilascio del suddetto sistema operativo sia per il Samsung Galaxy S3, sia per il Samsung Galaxy Note 2, a causa di problemi legati alla questione dell'interfaccia dell'OS e della sua compatibilità con i suddetti smartphone. Ecco perché è stato accolta con stupore la notizia riguardante la diffusione di Android 4.2.2 per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Plus che, a conti fatti, è caratterizzato da una scheda tecnica inferiore a quella del Samsung Galaxy S3. Insomma, è sempre più forte tra gli utenti la sensazione che l'aggiornamento Jelly Bean sia rimandato solo per questioni di marketing.