Aggiornamento Galaxy S Advance, Android 4.2.2 Jelly Bean non è impossibile

Redazione Avatar

di Redazione

08/08/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre al centro di speculazioni, ma, in queste ore, è possibile soffermarsi anche su Android 4.2.2 Jelly Bean. E' interessante evidenziare, infatti, che il Samsung Galaxy S Advance non vede esclusa a priori una soluzione di questo tipo, alla luce di quanto affermato da Samsung Italia all'interno della propria pagina Facebook, dove è stato dichiarato che al momento non vi sono comunicazioni ufficiali in merito. Insomma, questione probabilmente non ancora affrontata dal colosso coreano, che quantomeno tiene viva la speranza di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che ancora auspicano un ulteriore aggiornamento Jelly Bean, dopo quello che ha creato tanti problemi in queste settimane, soprattutto nel caso dei modelli no brand.

Aggiornamento Galaxy S3, il paradosso di Android Jelly Bean 4.2.2

Aggiornamento Galaxy S3, dettagli e download di I9300XXEMG4

