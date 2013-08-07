Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, dettagli e download di I9300XXEMG4

07/08/2013

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 protagonista di una novità a sorpresa in Italia, considerando che è stato messo a disposizione il download di I9300XXEMG4, firmware molto discusso negli ultimi tempi. Si tratta di un aggiornamento ancora basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, in grado probabilmente di eliminare solo alcuni bug che sono emersi con gli ultimi update ufficiali. Ancora nessuna notizia, dunque, per quanto concerne i tempi di uscita di Android Jelly Bean 4.2.2, ma quantomeno la casa produttrice si sta muovendo per cercare di migliorare costantemente l'esperienza di utilizzo del Samsung Galaxy S3, con la disponibilità dell'update già segnalata via OTA. Tutti gli utenti che intendono effettuare il download dell'aggiornamento Galaxy S3 in questione via Odin, non dovranno fare altro che collegarsi a questa pagina.

