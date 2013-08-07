Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, nuova speranza per Jelly Bean in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

07/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di nuove speculazioni in questa prima settimana di agosto, con una nuova speranza per Jelly Bean in Italia. Un utente, all'interno della pagina Facebook, ha chiesto alla divisione italiana se è possibile attendersi qualche novità a breve termine per il Samsung Galaxy S Advance a stretto giro, ottenendo il solito feedback valido. Se da un lato non si può  certo dire che la casa produttrice ha confermato l'arrivo di importanti update, allo stesso la mancata smentita sull'aggiornamento Jelly Bean a breve termine rappresenta comunque una fonte di speranza per tutti coloro che, in Italia, attendono ulteriori firmware per il Samsung Galaxy S Advance no brand, oppure un primo approccio con lo stesso aggiornamento per i modelli marchiati Tre e Tim.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, dettagli e download di I9300XXEMG4

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, due nuovi link al download

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015