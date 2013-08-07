Aggiornamento Galaxy S Advance, nuova speranza per Jelly Bean in Italia

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di nuove speculazioni in questa prima settimana di agosto, con una nuova speranza per Jelly Bean in Italia. Un utente, all'interno della pagina Facebook, ha chiesto alla divisione italiana se è possibile attendersi qualche novità a breve termine per il Samsung Galaxy S Advance a stretto giro, ottenendo il solito feedback valido. Se da un lato non si può certo dire che la casa produttrice ha confermato l'arrivo di importanti update, allo stesso la mancata smentita sull'aggiornamento Jelly Bean a breve termine rappresenta comunque una fonte di speranza per tutti coloro che, in Italia, attendono ulteriori firmware per il Samsung Galaxy S Advance no brand, oppure un primo approccio con lo stesso aggiornamento per i modelli marchiati Tre e Tim.