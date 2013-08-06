Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, due nuovi link al download

06/08/2013

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista a sorpresa di alcune novità in questi giorni, considerando che sono stati messi a disposizione degli utenti due nuovi link al download per coloro che hanno deciso di acquistare il device, almeno per quanto concerne la solita Argentina, che si conferma in prima linea sotto questo particolare punto di vista. Se la notizia è di suo una novità positiva per chi dispone di un Samsung Galaxy S Advance, allo stesso tempo va sottolineato il fatto che il firmware vede la date build fissata nel mese di maggio, ragion per cui non ci si può aspettare rivoluzioni rispetto all'aggiornamento Jelly Bean distribuito in Italia per i modelli no brand. Qui, più in particolare, il primo link al download, mentre in questa pagina è collocata la seconda alternativa per il target in questione.

