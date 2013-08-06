Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, arriva un segnale importante
[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 non ancora ufficiale, ma in questi giorni è ugualmente arrivato un segnale importante per il target in questione. Nel corso del fine settimana, ad esempio, è arrivata già l'ufficialità dello sbarco del nuovo update per il cosiddetto Samsung Galaxy S4 Google Edition, modello che si sta appena affacciando sul mercato e che, complice l'impronta di Google nella sua progettazione, può godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Va detto che l'aggiornamento Android 4.3, in questo caso, è stato registrato in modo esclusivo via OTA e che la casa produttrice, almeno per ora, non consente il download via Odin dell'update. Che siano in arrivo novità a breve anche per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4?
