Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, cosa aspettarsi ad agosto?

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean reduce da un mese, quello di luglio, davvero avaro di novità per gli utenti. Lecito che, in un contesto di questo tipo, il target in possesso di un Samsung Galaxy S Advance si chieda cosa c'è da aspettarsi durante il mese di agosto, considerando che la casa produttrice sembra avere davvero le idee poco chiare su quest'argomento. Allo stato attuale dei fatti, più in particolare, sembra essere lecito non aspettarsi niente di che durante il mese di agosto, sia perché lo sviluppo dell'aggiornamento Jelly Bean potrebbe in realtà richiedere più tempo alla casa produttrice, dati i bug emersi di recente, sia perché difficilmente in un mese come questo si può andare incontro a novità rilevanti per un device del calibro del Samsung Galaxy S Advance.