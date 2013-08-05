Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.3 da subito: ipotesi probabile

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 argomento continuamente sotto la luce dei riflettori, essendo più probabile un rilasci da subito. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, la notizia più importante è stata senza ombra di dubbio quella del rilascio del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2 Plus, modello decisamente inferiore allo stesso Samsung Galaxy S3, al punto da indurre diversi addetti ai lavori ad assumere un nuovo punto di vista sul modello in questione. Sarebbe paradossale, infatti, se il Samsung Galaxy S3 dovesse ricevere l'aggiornamento Jelly Bean dopo il Samsung Galaxy S2 Plus, ragion per cui il doppio salto ad Android 4.3 sembra essere uno step quasi inevitabile, allo stato attuale dei fatti, per placare anche le lamentele da parte degli utenti.